Tanz um goldenen Topf

Geht es nach der EU-Kommission, sollen möglichst bald 750 Milliarden Euro in einen »Recovery Fund« gesteckt werden, um die Wirtschaft des Staatenbundes nach der Coronakrise wieder »aufzubauen«. Dazu soll der EU-Haushalt erstmals selbst Schulden aufnehmen, was in den bisher geltenden Verträgen nicht vorgesehen war. Die Positionen der Mitgliedstaaten liegen indes auch nach der Videokonferenz am Freitag noch meilenweit auseinander.

Laut BRD-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehen den Verhandelnden »schwere Wochen« bevor. Eine Einigung gelang bislang zu keinem der Konfliktpunkte: Weder dem Umfang des Fonds, noch dem Verhältnis von Krediten zu »Transfers« (Schenkungen), der konkreten Verwendung der Gelder oder den Entscheidungs- und Kontrollstrukturen. Mit der Grundarchitektur des möglichen Paketes zeigte sich Merkel zufrieden, entspricht sie doch im wesentlichen den Vorschlägen, die sie zuvor gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron eingebrach...