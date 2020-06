Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zur Maximierung des Gewinns Südafrika: Ursprung der Apartheid liegt in Gesetzen der Kolonialzeit, mit denen ein schwarzes Proletariat geschaffen wurde Christian Selz, Kapstadt Der »Population Registration Act« (Bevölkerungsregistrierungsgesetz) wurde 1950 verabschiedet, zwei Jahre nachdem die National Party die Regierung übernommen hatte. Es war die Zeit der einschneidenden Apartheidgesetze. Im selben Jahr führte das Regime den »Immorality Amendment Act« (etwa: Novelle zum Unsittlichkeitsgesetz) ein, der Liebesbeziehungen zwischen Weißen und Schwarzen unter Strafe stellte, kurz darauf den »Group Areas Act« (Gesetz über Gruppengebiete). Letzterer wurde 1957 noch verschärft und führte zur Zerschlagung multiethnischer Nachbarschaften. Abgesichert wurde die Unterdrückung der Mehrheitsbevölkerung auch durch den ebenfalls 1950 verabschiedeten »Suppression of Communism Act« (Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus), der nicht nur zum Verbot der South African Communist Party (SACP) führte, sondern im Grunde sämtliche Oppositionsbestrebungen von Schwarz...

Artikel-Länge: 2746 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen