Raus aus Defensive

Enrico Rümker ist im Stress. In 15 Minuten beginnt die von ihm angemeldete Kundgebung vor dem Berliner Flughafen Tegel, genaugenommen vor dem Eingang von Terminal A. Die letzten Handgriffe sind noch zu machen. Die zu bunten Transparenten umgestalteten Bettlaken der Normgröße zwei mal 1,60 Meter müssen noch an handelsübliche Rundhölzer aus dem Baumarkt getackert werden. »Unser ganzes Demoequipment hatten wir am Dienstag im Innenhof der Verdi-Zentrale vorbereitet«, sagte der Gewerkschaftssekretär, der für den örtlichen Luftverkehr verantwortlich ist, im jW-Gespräch, während er das Megaphon testet.

Verdi hatte am Freitag vormittag zu bundesweiten Protesten an den Drehkreuzen in München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin gegen geplanten Arbeitsplatzabbau aufgerufen. 300.000 Menschen sind hierzulande in der Luftverkehrsindustrie beschäftigt. Rund 240.000 von ihnen sind derzeit in Kurzarbeit. Existenzangst, Unruhe, bisweilen Empörung machen s...