Kopfgeld auf Guerilleros

Das Außenministerium der Vereinigten Staaten und die US-Drogenbehörde DEA haben ein Kopfgeld auf Iván Márquez und Jesús Santrich, zwei Comandantes der linken kolumbianischen Guerillaorganisation FARC-EP, ausgesetzt. In einer am Donnerstag (Ortszeit) auf der DEA-Webseite erschienenen Mitteilung heißt es, das State Department zahle bis zu zehn Millionen US-Dollar für Hinweise, die zu der Verhaftung der FARC-Mitglieder führen. Das US-Justizministerium beschuldigt Márquez und Santrich, in ein »Komplott für Drogenhandel und terroristische Handlungen mit hochrangigen venezolanischen Beamten« verwickelt zu sein.

Erst Ende März dieses Jahres hatte die US-Regierung ein Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen US-Dollar auf den Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, ausgesetzt. Neben Maduro waren weitere venezolanische Regierungsvertreter von der US-Justiz des Drogenhandels, Waffenschmuggels und der Geldwäsche beschuldigt und angeklagt worden. Das venezolanische Außenmin...