Präsident lässt wählen

Am Sonntag sind die Menschen in Serbien aufgerufen, das Parlament sowie Vertretungen auf regionaler und lokaler Ebene zu wählen. Prognostiziert wird ein deutlicher Sieg der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS). Diese kann sogar mit einer absoluten Mehrheit in der 250 Sitze umfassenden »Skupstina« rechnen – ein Ergebnis, wie es von SNS-Chef und Staatspräsident Aleksandar Vucic erwartet wird. Die restlichen 14 Parteien werden laut Demoskopen auf die Plätze verwiesen: Knapp zwölf Prozent wird der Serbischen Sozialistischen Partei (SPS) vorausgesagt, die zur Zeit mit der Regierungspartei ­koaliert.

Um den Anschein von Demokratie zu wahren, wurde die Sperrklausel von fünf auf nun drei Prozent der gültigen Stimmen gesenkt. Ein Großteil der Opposition wird aber nicht auf den Wahlzetteln zu finden sein. Fast alle Parteien der »Allianz für Serbien« sehen in der Wahl lediglich eine formale Legitimation der SNS-Herrschaft. Zudem bezweifeln sie, dass die A...