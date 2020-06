Amris dürftige Fahrpraxis

Anis Amri war knapp 24 Jahre alt, als er am 19. Dezember 2016 einen 40 Tonnen schweren Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gelenkt haben soll. Seit seine Aufenthaltspapiere in der Fahrerkabine gefunden wurden, gehen die Ermittler offiziell davon aus, dass Amri der Täter war. DNA-Mischspuren, Fingerabdrücke und Videoaufnahmen lassen zumindest auf seine Beteiligung schließen. Was über den Lebenslauf des Hauptverdächtigen bekannt ist, wirft aber die Frage auf, wie er ein solches Fahrzeug vom Friedrich-Krause-Ufer aus über mehrere Kilometer unfallfrei durch den Berliner Stadtverkehr manövrieren konnte – denn Amri kann nur sehr wenig Fahrpraxis gehabt haben.

Wer davon ausgeht, dass er der Täter war, müsste dringend klären, wann und wo er geübt hatte – und vor allem, mit wem. Da waren sich am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestags zu dem Terroranschlag alle Fraktionen einig. Das Bundeskriminalamt (BKA...