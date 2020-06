Plötzlich alle wach

Europa hält sich für keimfrei, also stieg am Mittwoch im Olympiastadion von Rom das erste große Finale, seit das Todesbingo wieder läuft. Im Finale der Coppa Italia trafen Juventus Turin und der SSC Neapel aufeinander, Norden gegen Süden, um einen Nachfolger für die Società Sportiva Lazio zu ermitteln, die den Pott letztes Jahr gegen Atalanta Bérgamo hatte eintüten können. Für die Klassenstreber Turin und Napoli war damals bereits im Viertelfinale Endstation gewesen.

Bei Napoli, das in den Semis durch einen Treffer von Dries Mertens (jetzt Rekordtorschütze des Klubs) Inter Mailand eliminierte, schielte Coach Gennaro »Rino« Gattuso auf den ersten Titelgewinn seiner noch jungen Trainerkarriere. Die Juve hatte den AC Milano durch einen ­Last-Minute-Handstrafstoß von Cristiano Ronaldo im Februar aus dem Wettbewerb geworfen, denn das Rückspiel in der Autostadt ging torlos aus. Beim Gegner vertrat Alex Meret, der im November in einem EM-Qual...