Alte Argumente

Am Anfang stand die Entdeckung umfangreicher Öl- und Gasvorkommen im südlichen Ural und Westsibirien ab den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Problem: Die sowjetische Metallurgie war damals technologisch nicht in der Lage, Röhren zu fertigen, mit denen dieses Gas zu den Abnehmern hätte transportiert werden können. In dieser Situation sah die damals noch existierende westdeutsche Stahlindustrie ihre Chance. Ein strategischer Irrtum der USA kam ihr zugute: Washington hatte 1958 zugestimmt, Pipelineröhren von der Liste der Exportverbote zu streichen (»Cocom-Liste«), mit der der Westen seinerzeit die befürchtete Aufholjagd der Sowjetunion zu bremsen hoffte. Denn die USA glaubten, ihre eigene Stahlindustrie sei ohnehin weltweit führend.

So kam 1959 das erste (west)deutsch-sowjetische Röhrengeschäft zustande. Der sowjetischen Seite war ihrerseits daran gelegen, die Wirtschaftsbeziehungen zur BRD auszubauen – auch in der Kalkulation, den zentralen Fro...