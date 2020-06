Außerordentlich systemkritisch

Hegemoniale Medien prägen unser Wissen über andere Länder und Kulturen durch Stereotype und teilen die Welt in demokratische und totalitäre Staaten. Und obwohl letzteren durch »humanitäre Interventionen« – teils durch die Entsendung von NGOs, teils durch Kriege – »geholfen« werden soll, sich zu Demokratien zu entwickeln, scheint das nicht gelingen zu wollen. Ausgeblendet wird dabei, dass in allen Gesellschaften ein eigener, innerer Kampf um Demokratie stattfindet. Selten kommt in den Blick, dass es meist nicht einzelne Protagonisten, sondern informelle oder offiziell anerkannte Organisationen sind, die um mehr Mitbestimmung kämpfen und dabei keine oder nur wenig äußere Hilfen in Anspruch nehmen, weil sie neokoloniale Einflussenahme vermeiden wollen. Ein Beispiel ist die Herausbildung der Zivilgesellschaft in Algerien.

Das nordafrikanische Land gilt vielen schlichtweg als Militärdiktatur. In einer solchen hätte sich aber zwischen Februar 2019 und dem Coron...