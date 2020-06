Neue Spielräume

Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist in der fußballerischen Drittklassigkeit die erste Entscheidung gefallen: Nach torlosem Remis gegen den KFC Uerdingen steht der FC Carl Zeiss Jena als Absteiger fest. 18 Punkte ist der dreimalige DDR-Meister, der sich aus offenkundigen Gründen mit am vehementesten für den Abbruch der Runde stark gemacht hatte, vom rettenden Ufer entfernt. An dem versuchen sich auch die Teams des FSV Zwickau (3:3 gegen Unterhaching) und Chemnitzer FC (0:2 in Kaiserslautern) festzukrallen, und da sie noch direkt aufeinandertreffen und somit zumindest einer von ihnen noch punkten wird, würden dem FCC selbst sechs Siege nicht mehr reichen.

Elf Zähler Rückstand auf Platz 16 hat die SG Sonnenhof Großaspach, sie wird Jena mit großer Sicherheit in die vierte Liga begleiten. Klarer Gewinner des Abstiegskampfes am Wochenende war hingegen der Hallesche FC. Beim SV Meppen drehte man eine turbulente Partie durch Steffen Puttkammers Elfmeter (67.) ...