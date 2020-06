Gegen Industriebrachen

Stellenabbau, Produktionsstopp, Werksschließung. Beim Waggonhersteller Bombardier in Bautzen und Görlitz sowie beim Maschinenbauer Schaudt Mikrosa in Leipzig kursieren Spar- und Demontagepläne. Nur einige Beispiele für anstehende Rosskuren auf Kosten der Beschäftigten in der Elektro- und Metallindustrie im Freistaat Sachsen.

Die sächsische Bezirksleitung der IG Metall und deren Geschäftsstellen legten am vergangenen Donnerstag eine Art Gegenentwurf vor. Mit einem »4-Punkte-Plan« wollen die Metaller die Industriebetriebe durch die ökonomisch prekäre Phase bringen, Arbeitsplätze der Belegschaften sichern. Politik und Öffentlichkeit sollen dafür mobilisiert werden.

Beschäftigungsstarke Kernbereiche der Metall- und Elektrobranche sind in der Coronakrise extra betroffen. »In der Automobil- und Zulieferindustrie muss deutschlandweit mit einem Absatzrückgang von bis zu 25 Prozent allein 2020 gerechnet werden«, heißt es in dem IGM-Punktepapier. In Sachsen seien e...