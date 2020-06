Deutschlands große Clans

Die 4711-Story

Hinter der Erfolgsgeschichte von 4711 steckt auch ein früher Fall von Produktpiraterie. Vieles spricht dafür, dass Wilhelm Mülhens aus der Nähe von Bonn sich den ursprünglichen Namen seines Duftwassers »Farina« Ende des 18. Jahrhunderts ermogelt hat. Bereits seit 1709 stellten zwei Handwerker namens Farina in Köln ein edles Wunderwasser her, das sie Eau de Cologne tauften. Später behaupten die Mülhens, ein Mitglied der Familie Farina, ein Kartäusermönch, habe ihnen den Namen zur Nutzung überlassen. Das bestreitet sein Nachfahre Johann Maria Farina, der heute die Geschäfte der ältesten Parfumfabrik der Welt führt – und das in achter Generation. Clans eben...