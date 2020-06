»Keine Menschen«

Vergangenen Freitag in der oberschlesischen Stadt Opole. Wahlkampfauftritt des Präsidenten Polens, Andrzej Duda, unter freiem Himmel. Einige hundert Anhänger der Regierungspartei PiS halten Jubelplakate hoch, eine Frau um die 40 feuert die Sprechchöre an. Als sie einmal ihre Haare zurückwirft, ist für einen Moment ein Kabel und ein Kopfhörer in ihrem Ohr zu erkennen, über den sie von der Regie angewiesen wird, was sie anstimmen soll: »An-drzej-Du-Da«, »Dan-ke, dan-ke«. Die Polizei führt ein paar Jugendliche ab, die ein Transparent mit der Aufschrift hochhalten: »Und was ist mit dem Klima?«

Duda spricht frei. Es ist heiß, und er redet sich in Hitze: »Als Kind bin ich in der kommunistischen Volksschule ideologisch indoktriniert worden. Und zu Hause hat mein Vater gesagt: Glaub das alles nicht, die Kommune geht vorbei, und dann wird Polen wieder zu Polen. Und heute, meine Damen und Herren, werden in unseren Schulen wieder Kinder indoktriniert: mit der LGBT-I...