Marsch für Demokratie

Trotz der angekündigten staatlichen Repressionen hat die Demokratische Partei der Völker (HDP) ihren »Demokratiemarsch gegen den Putsch« am Montag in der Türkei begonnen. Dieser richtet sich gegen den Autoritarismus im Land. Er startete in Edirne im äußersten Westen des Landes und in Hakkari im äußersten Osten und soll am Samstag in der Hauptstadt Ankara enden. Allerdings geht es nicht um einen Fußmarsch. Gewählte Vertreter der Partei sollen in den Städten auf ihrer Route mit der Bevölkerung zusammentreffen. Der HDP-Kovorsitzende Mithat Sancar sagte gegenüber jW am Wochenende, man habe vor, auf die Gesellschaft und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Landes zuzugehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, politische, wirtschaftliche und soziale Forderungen zu stellen und gegebenenfalls Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Ziel sei es, die Probleme sichtbarer zu machen und einen entschlossenen politischen Kampf zu führen. Die Ergebnisse wolle man mit der Öf...