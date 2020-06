Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wo unser Wetter entsteht – Die Alpen Der grundsympathische Sven Plöger erläutert Alpenwetterphänomene wie Föhn, das Berg-/Talwindsystem oder die sogenannte Staulage. Er erklärt, warum Dörfer in den Südwestalpen ausgestorben sind, Dörfer wie Ischgl in den Nordalpen aber blühen. Zudem besucht er die Hauptversammlung der Schweizer Wetterschmöcker, die darauf schwören, das Alpenwetter des kommenden Halbjahres u. a. anhand der Dicke von Tannenzapfen voraussagen zu können. D 2020. Das Erste, 20.15 Kirschblüten und rote Bohnen Sentaro betreibt – leider erfolglos – eine Imbissstube. Alles ändert sich, als Tokue sich bei ihm bewirbt. Sentaro will der alten Frau mit den deformierten Händen eigentlich absagen, doch als er ihre Dorayaki, japanische Pfannkuchen, mit der wunderbaren Bohnenpaste kostet, lässt er sich umstimmen. Als...

Artikel-Länge: 2576 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen