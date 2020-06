Berliner Luftbuchungen

Das hat es wahrscheinlich auch noch nicht gegeben: Ein Airport macht Pleite, noch ehe ein einziger Flieger abgehoben hat. Der Hauptstadtflughafen BER, bekannt dafür, Unmögliches möglich zu machen, steuert auf genau dieses Szenario zu. Nach Medienberichten klafft im Budget der durch Berlin, Brandenburg und den Bund getragenen Flughafengesellschaft FBB bis zum Jahr 2023 eine Finanzlücke von mindestens 1,5 Milliarden Euro. Dies haben drei Wirtschaftswissenschaftler in einer Studie ermittelt, über die der Tagesspiegel am Freitag berichtete. Sollte die Politik nicht weitere Bürgschaften übernehmen und Haushaltsmittel zuschießen, drohe »wegen rechtlicher Überschuldung« der Gang in die Insolvenz, konstatieren die Autoren.

Der BER soll nach gegenwärtigen Plänen im Oktober für den Flugverkehr geöffnet werden. Der Airport, dessen Fertigstellung ursprünglich 2012 erfolgen sollte, hat wegen gewaltiger Baumängel und wiederholt verschobener Starttermine jahrelang für S...