Hessische Anekdote

Ein Höhepunkt deutscher Staatskunst ist mit Sicherheit die Schuldenbremse. Sie wurde 2009 ins Grundgesetz eingefügt und besagt, dass der Bund nur in sehr engem Rahmen und die Länder gar keine neuen Schulden mehr machen dürfen. In ihrer Begeisterung für diese neue Regel haben die meisten Landesregierungen und Parlamente sie auch in ihre Landesverfassung eingefügt und sich zum Beispiel im schönen Hessen im Jahr 2011 von den Bürgern mit satter Mehrheit und der Unterstützung durch die damaligen Regierungs- (CDU, FDP) und zweier Oppositionsparteien (SPD, Grüne) als gültigen Verfassungszusatz bestätigen lassen. Der Zweck der Schuldenbremse ist es vordergründig, die Schuldenmacherei des Staates zu vermindern. Warum aber die feierliche Bindung ans Grundgesetz? Die Antwort lautet: um künftige Regierungen daran zu hindern, mit einfacher Parlamentsmehrheit eigene, vielleicht gar soziale Ausgabenschwerpunkte zu setzen und dafür neue Schulden zu machen.

Jetzt ist natü...