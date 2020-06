Aktivisten freigesprochen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strasbourg hat am Donnerstag den Schuldspruch eines französischen Gerichts gegen propalästinensische Aktivisten als Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt. Dabei ging es um Mitglieder der Gruppe »Collectif Palestine 68«, die im Rahmen der »Boykott, Desinvestition und Sanktionen«-Bewegung (BDS) 2009 und 2010 vor einem französischen Supermarkt in Illzach dazu aufgerufen hatten, keine israelischen Produkte zu kaufen. Wegen angeblicher Anstiftung zur Diskriminierung waren die elf Aktivisten deshalb zu Entschädigungszahlungen an antirassistische und proisraelische Gruppen verurteilt worden.

Dem EGMR-Urteil zufolge war das Kollektiv lediglich dem Aufruf palästinensischer Nichtregierungsorganisationen gefolgt, israelische Produkte zu ...