Profunde Gegnerkunde

Heute vor 85 Jahren wurde Karl-Heinz Röder in Schmalkalden geboren. Viel zu früh – mit 55 Jahren – starb er am 3. Januar 1991. Er erlag den Folgen einer Krebserkrankung. Er verlor sein Leben auf dem Höhepunkt eines produktiven wissenschaftlichen Schaffens und nach erfolgreichem wissenschaftspolitischen Wirken. Er hatte noch miterleben müssen, wie die »Abwickler« aus der am 3. Oktober 1990 um das »Beitrittsgebiet« DDR erweiterten Bundesrepublik Deutschland sein Institut und ihn selbst auf die Abschussliste gesetzt hatten.¹

1988 war Karl-Heinz Röder zum Korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften (AdW) gewählt worden. Seit März 1990 leitete er als Direktor das »Institut für Theorie des Staates und des Rechts« (ITSR) der AdW. Er gehörte dem ITSR seit seiner Gründung 1972 als Bereichsleiter für »Analyse und Kritik des bürgerlichen Staates und Rechts und der bürgerlichen Staats- und Rechtsideologie« und später als Stellvertretender Direktor an....