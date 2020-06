Der größte Coup

Den Belgiern wird seit jeher eine »burgundische« Lebensart nachgesagt, sprich: dass sie das Schlemmen und die Ausschweifung lieben. Der Begriff geht auf die spätmittelalterliche Dynastie der Burgunder zurück, die die Prunksucht und die Völlerei zur Staatsreligion machte, innerhalb eines Jahrhunderts ein kleines Imperium schuf – und es dann innerhalb weniger Jahre wieder verspielte. Ihre Ära prägte wie keine andere die Geschichte des heutigen Benelux-Raums.

Ursprünglich handelte es sich bei den Burgundern um ein germanisches Volk, das im Zuge der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert von der Insel Bornholm (im Altnordischen: »Burgundarholm«) in die Gegend um Dijon zog. Unter König Gundobad (gestorben 516) konnte das Reich zu einer ersten Blüte gelangen, und schon damals machte sich die »burgundische Lebensart« bemerkbar, wie der flämische Historiker und Schriftsteller Bart Van Loo in seinem nun auch auf Deutsch erschienenen Bestseller »Burgund« zeigt. So zitie...