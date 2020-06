BRD will Wasserstoffmacht sein

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sparte nicht mit großen Worten. Bei der Präsentation der kurz zuvor von der Bundesregierung verabschiedeten »Nationalen Wasserstoffstrategie« (NWS) erklärte er am Mittwoch nachmittag in Berlin, es stehe ein »Quantensprung« in der Energieversorgung bevor. Mit erneuerbaren Energien erzeugter Wasserstoff solle künftig Kohle, Gas und Öl ersetzen, er sei ein »Schlüsselrohstoff«, so der Minister laut der Nachrichtenagentur AFP. Bei den dafür nötigen Technologien wolle die BRD »die Nummer eins in der Welt« werden.

Wasserstoff kommt in der Natur zwar überall vor, etwa in Wasser, aber fast nur in gebundener Form. Für die Nutzung als Energieträger muss er daher unter Einsatz anderer Energiequellen gewonnen werden. Von »grünem Wasserstoff« spricht man, wenn dabei erneuerbare Energieträger eingesetzt werden. Wassersto...