Zeuge belastet »Mitläufer«

Im Prozess gegen sechs mutmaßliche Mitläufer der rechtsterroristischen Gruppe »Revolution Chemnitz« hat am Donnerstag das Amtsgericht Chemnitz die Verhandlung fortgesetzt. Zuvor hatte das Gericht diese nach Verlesung der Anklageschrift am 25. Mai für zwei Wochen ausgesetzt, da sich die Beschuldigten nicht äußern wollten. Die Zeit sollte genutzt werden, um weitere Zeuginnen und Zeugen zu befragen. Insgesamt hat das Chemnitzer Schöffengericht elf Verhandlungstage für den Prozess vorgesehen.

Den Deutschen im Alter von 25 bis 34 Jahren wird Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Körperverletzung vorgeworfen. Dabei geht es um einen Überfall auf Besucherinnen und Besucher der Chemnitzer Schlossteichinsel am 14. September 2018. Im Anschluss an einen Aufmarsch der AfD sowie der rassistischen Gruppierungen Pegida und »Pro Chemnitz« sollen die Beschuldigten dort Menschen angegriffen und einen Iraner schwer verletzt haben. Dabei sollen ...