Türkische Journalisten verhaftet

Die türkischen Behörden haben am Montag morgen die Journalistin Müyesser Yildiz und den Journalisten Ismail Dükel in ihren Wohnungen festgenommen. Das teilte der Chefredakteur des Nachrichtensenders Tele 1, Merdan Yanardag, am Montag auf Twitter mit. Ihnen wird offenbar militärische Spionage vorgeworfen. Die Haft sei zunächst auf vier Tage begrenzt.

Anscheinend geht es bei beiden um den Kontakt zu einem namentlich nicht bekannten Angehörigen des türkischen Militärs, der ebenfalls verhaftet wurde, berichteten am Montag sowohl die regierungsnahe Tageszeitung Sabah als auch die nichtstaatliche Nachrichtenagentur Bianet. Dabei sollen Informationen über das türkische Engagement in Libyen eine Rolle spielen.

Müyesser Yildiz ist die Nachrichtenchefin des regierungskritischen Onlineportals Odatv, das seit seiner Gründung 2007 immer wieder ins Visier der Behörden geraten war. Das Po...