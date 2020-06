Re: Der letzte Fang?

Ostseefischer vor dem Aus

Schwere See für die letzten Ostseefischer: Die Bestände an Hering gelten inzwischen als extrem gefährdet. Die neuen Fangquoten der EU bringen das Geschäft fast zum Erliegen und sorgen für Existenzängste, gerade in armen Regionen. Doch viele Fischer trauen den offiziellen Zahlen nicht.

Arte, 19.40 Uhr

Alles auf Sieg!

Kinder und ihr harter Weg in den Leistungssport

Karl ist zwölf. Sein Vorbild: Michael Phelps. Karl will einmal so gut werden wie der Profischwimmer. Nina ist 15, ihr Vorbild: der Fußballspieler Mats Hummels. Ihr Traum ist es, nach dem Abitur vom Fußball leben zu können. Beide sind auf dem...