Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rechte Heuchelei Spanien: Instrumentalisierung von Coronapandemie in Prozess gegen Regierung wegen Zulassung der Demo am Weltfrauentag Carmela Negrete Spaniens Rechte versucht auf allen Ebenen, politischen Nutzen aus der Coronapandemie zu ziehen. Jüngstes Beispiel ist der »Fall 8. März«: Die Rechten werfen der sozialdemokratisch geführten Zentralregierung vor, sie habe bereits im März Kenntnis darüber gehabt, dass sich das Virus im ganzen Land ausgebreitet hatte und darauf nicht angemessen reagiert. Ende März wurde die Justiz eingeschaltet, nachdem mehrere Bürgervereinigungen Anzeige gegen die Regierung erstattet hatten, weil sie sich wegen deren Kurs in der Pandemie benachteiligt sehen. Seitdem läuft der Prozess. Betroffen ist vor allem der Delegierte der Regierung für Madrid vom sozialdemokratischen PSOE, José Manuel Franco. Er hatte die Demonstration zum Weltfrauentag am 8. März in der Stadt genehmigt. Daran nahmen neben 100.000 anderen auch mehrere Mitglieder der Regierung teil, darunter die Vizepremierministerin Carmen Calvo vom PSOE. Sie wurde – wie auch die Gleichstellungsministerin Irene Montero...

Artikel-Länge: 3912 Zeichen

