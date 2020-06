Auf Konfrontation

Die Coronakrise scheint für zahlreiche Unternehmen ein willkommener Anlass zu sein: für Stellenstreichungen, für Werkschließungen – oder für die Aufkündigung von Tarifverträgen. Wie im Fall des Räderherstellers Borbet am Standort in Solingen. »Die Krise um das Coronavirus ist aus unserer Sicht vorgeschoben, um den Haustarifvertrag im Solinger Werk loszuwerden«, sagte Marko Röhrig, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Remscheid-Solingen, am Montag im jW-Gespräch.

Ein Einschnitt, vor allem mit finanziellen Folgen: Schichtarbeiter bei Borbet in Solingen würden durch den Wegfall der Zulagen bis zu 1.000 Euro im Monat verlieren, heißt in einem IG-Metall-Bericht vom 5. Juni auf der Homepage des Hauptvorstands. Borbet hat hierzulande vier Standorte, nur in Solingen mit seinen knapp 750 Beschäftigten konnte die IGM bislang einen Tarifvertrag abschließen. Das besondere an diesem Werk sei das sogenannte vollkontinuierliche Schichtsystem sieben Tage die Woche rund um d...