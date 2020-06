Razzia beim Star im Dax

Es kommt ganz dick für Wirecard. Anhaltende Vorwürfe der Bilanzmanipulation, eine ziemlich kritische Beurteilung der Firmenpraktiken durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, eine drohende Herabstufung durch internationale Ratingagenturen und am Freitag nun auch noch, nach einer Anzeige durch die Finanzaufsicht Bafin, eine Razzia in der Unternehmenszentrale in Aschheim bei München. Für den Vorstand und dessen Vorsitzenden Markus Braun wird es so langsam eng. Noch vor nicht einmal zwei Jahren, im September 2018, war Wirecard als neuer deutscher Börsenstar gefeiert worden: Damals löste das rasant aufgestiegene Unternehmen, das erst 1999 gegründet worden war, die traditionsreiche Commerzbank im Dax, dem Börsenindex der 30 wertvollsten Konzerne der Bundesrepublik, ab. Rein geschäftlich laufen die Dinge zudem für Wirecard rund: Die Firma rechnet in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn zwischen einer und 1,12 Milliarden Euro. Wenn da nur nicht die Sach...