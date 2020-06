Trump-Kreatur des Tages: Thomas Cotton

US-Präsidentschaftswahlen sind stets eine Gefahr für den Weltfrieden, nun auch eine für die US-Bevölkerung. Das macht die Lage des Amtsinhabers. Die Londoner Times umriss sie am Montag unter Hinweis auf die 100.000 Toten des Coronavirus in den USA und die verheerende wirtschaftliche Situation: »Normalerweise wäre es undenkbar, dass ein amtierender Präsident einen steilen Konjunkturabschwung, eine Arbeitslosenrate von 13 Prozent und weit verbreitete Krawalle politisch überlebt.« Doch in Zeiten innerer Unruhen könne sich sein Ruf nach Recht und Ordnung als wahlentscheidend erweisen....