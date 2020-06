Solidarität verinnerlicht

Ab dieser Woche haben in ­Vietnam nach dem Lockdown die ersten Firmen wieder geöffnet, und Beschäftigte können zu ihrer Arbeit zurückkehren. Das Ministerium für Arbeit und Soziales in Hanoi sprach von etwa 70.000 bis 80.000 Menschen, die das betreffe, berichtete am 4. Juni die englische Onlineausgabe der Viet Nam News, die zur staatlichen Nachrichtenagentur gehört. Allerdings ist dies ein sehr kleine Zahl angesichts der mehr als fünf Millionen Beschäftigten, die seit Ende Januar ihren Arbeitsplatz verloren haben, ihre Arbeitszeit reduzieren oder Einkommensverluste hinnehmen mussten. 67 Prozent aller Unternehmen des Landes sollen Teile ihrer Belegschaft entlassen und 80 Prozent der Unternehmen ihren Betrieb bis zu einem Monat ausgesetzt haben.

Betriebsschließungen wie z. B. in der Bekleidungsindustrie waren jedoch nicht allein dem Gesundheitsschutz geschuldet, sondern wurden durch die großen westlichen Modeketten wie H&M, Zara, KIK, Primark und Adidas ...