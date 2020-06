Ahnungslos in Berlin

Offiziell weiß man in Berlin immer noch nichts von einem geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland. Der Bundesregierung lag nach den Worten von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bis Montag mittag keine Bestätigung aus Washington vor. Sie kenne bisher auch nur die Informationen aus der Presse, sagte die CDU-Chefin nach einer Schaltkonferenz des Parteipräsidiums. Sie fügte hinzu, deswegen wolle sie auch nicht darüber spekulieren. Fakt sei jedoch, dass die Präsenz der Soldaten der Vereinigten Staaten in Deutschland der »Gesamtsicherheit im NATO-Bündnis« diene. Das sei die »Grundlage, auf der wir zusammenarbeiten«, stellte die Ministerin etwas säuerlich fest.

In der Linkspartei sieht man das anders. Deren Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, reagierte am Wochenende via Twitter mit Sarkasmus. Die GIs sollten, wenn sie gehen, doch bitte auch gleich ihre Atombomben mitnehmen, schlug er vor. Mit dieser Haltung stand er am Wochene...