Das Wahre an der Lüge

Als die Redaktion mich fragte, was mir zu Rezo einfalle, stand ich erst mal auf dem Schlauch. Und damit sind wir schon mittendrin. Rezo würde diesen Rezzo-Witz nicht verstehen, während ich nicht einmal weiß, dass man seinen Namen anders ausspricht, und überhaupt aus dem, was »Influencer« bei Youtube so dahinreden, selten schlau werde. Das liegt vielleicht an der hektischen Sprechweise dieser Leute und gewiss an den behandelten Problemen, die für mich meist gar keine sind. Bei Rezos aktuellem Video (»Die Zerstörung der Presse«) ist das etwas anders. Hier nimmt er sich ein hinlänglich bekanntes Thema vor: das schwierige Verhältnis von Medien und Wahrheit.

Es kam auf, nach der jüngsten Lügenoffensive von Bild – ich meine die gegen den Virologen Christian Drosten – entsetzt davon zu sprechen, dass der Springer-Konzern hier eine Grenze überschritten habe. Dabei hatten Chefredakteur Julian Reichelt und sein ...