Die Wahrheit über den 30. Spieltag

Geisterspiele? Da rennen 22 Menschlein übern Rasen, und niemand schaut zu. Zumindest nicht im Stadion. Würstchenstände und Bierbuden sind geschlossen, die Reisenden des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs bleiben von temporären Ausnahmezuständen verschont. Auch die Bereitschaftsbullen haben in Stadionnähe niemanden mehr zum Verprügeln. Eine traurige Situation für die meisten Beteiligten.

Am Sonnabend wurde mir klarer, was Geisterspiele meint. Da hockt man vorm Bildschirm und schaut sich den als Topspiel angekündigten müden Kick zwischen dem BVB und der Berliner Hertha an. Und plötzlich hört man es: Getrommel. Gesänge. Rufe. Zwischendurch hört man auch den Regen aufs Stadiondach trommeln, aber dann ist es wieder da. Einer der Blau-Weißen springt einem Dortmunder ungebremst in die Kniekehle, der in Schwarz-Gelb rollt sich krümmend über den Rasen. Das ganze Stadion pfeift. Dann schwenkt die Kamera über die leeren Tribünen. Und das ist dann doch etwas gespenst...