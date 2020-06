Die elementarste Aufgabe

Das Jahr 2020 wird als »Coronajahr« in die Geschichte eingehen. Selbst wenn wir in etlichen Regionen der Welt erst am Beginn der Pandemie stehen, wird schon jetzt das Narrativ einer Art neuer Zeitrechnung verfestigt. Damit verschärfen sich die Tendenzen zur Mystifizierung und zugleich zur politischen Funktionalisierung eines in zwar unregelmäßigen Abständen, aber dennoch mit Gewissheit auftretenden natürlichen Geschehens (der Entstehung neuer unbekannter Virusvarianten durch Genmutationen) zu einem unerklärbaren, sich der menschlichen Kontrolle nahezu entziehenden schicksalhaften Vorgang. Welche Rolle spielen Pandemien für die menschliche Zivilisation? Pandemien sind zunächst einmal aus der Evolutionsgeschichte der Menschen- und Tierwelt nicht wegzudenken. Spätestens jedoch seit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und der Entstehung industrieller Ballungszentren muss diese vorrangig naturgeschichtlich-deskriptive Sicht auf die Entstehun...