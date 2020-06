Kapitalismus-Pitaval, Abteilung Österreich, Flussschiffahrt

Zwischen Floridsdorfer und Nordbahnbrücke saßen die beiden Freunde an der Wiener Donau. Herr Groll hielt mit dem Fernglas Ausschau nach Donauschiffen. Aber alles, was ihm vor die Linse kam, war das mittels Stahlträgern am Ufer fixierte Schulschiff »Bertha von Suttner«.

»Finden Sie nicht auch, dass dieses weiße Schiffsungetüm mit seinen beiden Rümpfen einer Riesenkröte ähnelt?« wandte er sich an seinen Freund.

Er denke beim Anblick des schwimmenden Gymnasiums eher an eine adipöse Unke, entgegnete der Dozent.

Herr Groll vermeinte am oberen Ende der langgestreckten Donauinsel Bewegung auf dem Fluss gesehen zu haben, setzte das Glas aber bald enttäuscht ab. Worin der Unterschied von Kröten und Unken liege, wollte er vom Dozenten wissen.

Der Dozent griff nach seinem Notizblock. »Eine Unke unterscheidet sich von einer Kröte wie ein fahruntüchtiges Schulschiff von einem stolzen seegängigen Schulschiff, wie die ›Gorch Fock‹ an der Elbe oder die 1926 erbaute Vierm...