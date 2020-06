Sammelklage im Korso

»Ich versteh’ Sie ganz schlecht, ich leg’ jetzt auf.« Klack. So kann Unternehmenskommunikation klingen. Nachfragen dieser Zeitung waren am vergangenen Freitag nachmittag beim Automobilzulieferer Wirth­wein in der Zentrale im baden-württembergischen Creglingen offenbar unerwünscht. Der Grund dürfte folgender sein: Die Spitze des seit mehreren Generationen dynastisch geführten Unternehmens ist um das Image als »Familienbetrieb« besorgt. Zu Recht, denn die Entlassungspolitik der Wirthweins passt so gar nicht zur »Philosophie« aus der Firmenreklame.

Auf einer eilig einberufenen Belegschaftsversammlung am Standort im osthessischen Eichenzell bei Fulda am 8. Mai wurde den Beschäftigten von der Geschäftsleitung nonchalant mitgeteilt, dass die Produktion stillgelegt und das Werk bis Jahresende geschlossen wird. Ohne Sozialplan, ohne Auffanggesellschaft, ohne Abfindung. Nach einem persönlichen Kurzgespräch, so steht es in einem Bericht des IG-Metall-Bezirks Mitte ...