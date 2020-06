Anflug von Vernunft

Haben die deutschen Kapitalisten und ihre Regierung begriffen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann? Das am Mittwoch abend von der Koalitionsregierung vorgestellte Konjunkturprogramm mit Kosten von 130 Milliarden Euro deutet darauf hin. Was nicht so weitergehen kann, ist die enorme Exportlastigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Fast die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts kommen durch Ausfuhren zustande – 2018 waren dies 47 Prozent. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt erzielt den bei weitem größten Exportüberschuss: 293 Milliarden US-Dollar. Ausfuhren eines Landes übertreffen dann die Einfuhren dauerhaft stark, wenn die Löhne relativ zu denen des Auslands und relativ zur Produktivität der Lohnabhängigen besonders niedrig sind. Die Politik dieses Landes nennt diesen Zustand »Wettbewerbsfähigkeit«. Sie ist stolz darauf, und die exportierenden Unternehmen profitieren davon.

Eine Krise wie die jetzige kann aber selbst sie nachdenklich machen...