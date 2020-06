Dax wird asozialer

Eigentlich sollte der Deutsche Aktienindex (Dax) erst im September neu geordnet werden. Doch der Absturz der Lufthansa im Zuge der Coronakrise war so drastisch, dass deren Abstieg in die zweite Liga des deutschen Kapitals – den MDax – am Freitag außerplanmäßig beschlossen und auf den 22. Juni datiert wurde. Der Aktienkurs der Kranich-Airline war in den vergangenen Wochen dramatisch eingebrochen, und die derzeitige Marktkapitalisierung von rund fünf Milliarden Euro reicht nicht mehr aus für eine Plazierung in den Top 30. Daran ändern auch die neun Milliarden aus der Staatskasse nichts, denn die fließen ja größtenteils als »stille Beteiligung« in die Unternehmenskassen. Nach der Commerzbank und Thyssen-Krupp ist die Lufthansa bereits das dritte »Gründungsmitglied«, das seit 2018 aus dem Dax fliegt.

Die Verschiebungen in den Indizes folgen der Entwicklung kapitalistischer Profit...