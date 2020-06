Wackersdorf

Wackersdorf? Für die Jüngeren: In den 1980er Jahren verspricht die geplante Wiederaufbereitungsanlage für Atomabfall im oberpfälzischen Wackersdorf 3.000 neue Arbeitsplätze für die strukturschwache Region. Nach Protesten von Umweltaktivisten kommen dem Landrat Hans Schuierer Zweifel am Projekt. Er stellt sich damit gegen den Freistaat Bayern und Ministerpräsident Franz Josef Strauß persönlich: Und dann prügelt die Polizei los. Aber am Ende steht ein großer Sieg. Für alle. D 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Flatliners

Heute ist ein schöner Tag zum Sterben

Fünf Medizinstudenten sind besessen davon, herausfinden, was nach dem Tod passiert. Mit moderner medizinischer Technik lösen die Kommilitonen jewei...