Einflussreiche Unbekannte

Morrissey war 1987 noch ein Held, seine rassistischen Tiraden lagen noch in ferner Zukunft. Als der Smiths-Sänger ein T-Shirt trug, auf dem groß und breit »The Primitives« stand, war das eine Ansage. Man fragte sich im Königreich: Wer sind denn diese Primitives?

Zwei Jahre früher, im Jahr 1985 waren die Primitives noch eine schrammelige Gitarrenband aus Coventry. Vier junge Männer mit Sonnenbrillen in schwarzem Leder, die mit ihren Gitarren Lärm produzierten. Und gerade als die Karriere so richtig losgehen sollte, schmiss der Sänger hin. Bandchef, Gitarrist und Songwriter Paul Court zog los und hängte in der Bücherei einen Zettel aus. Die Band »The Primitives«, stand da, suche einen «male Singer«. Einen Sänger, keine Sängerin. Aber noch am gleichen Nachmittag meldete sich statt dessen das elfenhafte Mädchen Tracy Tracy bei ihm. Im November 1985 traten die Primitives zum ersten Mal in dieser Besetzung auf. Und schon bei diesem Auftritt prägte ein elektrisi...