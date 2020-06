»Flaschensammeln oder Betteln brachte kaum Geld«

Nach einer Unterbrechung wegen der Coronakrise gibt es jetzt wieder eine Printausgabe des Hamburger Stadtmagazins Hinz & Kunzt. Wie lange dauerte die Pause?

Wir haben zwei Monate ausgesetzt und in dieser Zeit nur eine digitale Ausgabe herausgegeben. Unsere rund 500 Verkäufer konnten in dieser Zeit also kein Geld mit dem Magazin verdienen. Darum haben wir die digitale Ausgabe mit der Bitte um eine Spende verbunden, die wir an die Verkäufer als direkte Soforthilfe abgeben konnten. Mehr als 250.000 Euro kamen zusammen.

Wie lief der Neustart?

Die Verteilung in unserer Geschäftsstelle hat über drei Fenster stattgefunden. Die Verkäufer können leider immer noch nicht rein zu uns, weil die Räume zu klein sind. Wir haben ihnen mitgeteilt, wann sie kommen sollen, damit kein Stau entsteht. Das lief alles sehr diszipliniert. Wie wir von den Verkäufern hörten, haben sich viele Kunden gefreut, dass die wieder an ihrem gewohnten Platz etwa vor dem Supermarkt stehen ...