Aus dem Lot

Eine der Neuschöpfungen, die die russische Sprache in der Ära Wladimir Putin bereichert haben, ist das Wort »Machtvertikale«. Es bezeichnet ungefähr das, was Helmut Kohl »Durchregieren« genannt hat: Oben wird etwas angeordnet, unten ausgeführt. Ohne unnötige Reibungsverluste auf den mittleren und unteren Ebenen. Putin hat mit der zeitweiligen Abschaffung der Wählbarkeit der Gouverneure in seinen ersten Amtsjahren einiges dafür getan, diese »Machtvertikale« zu installieren. Doch jetzt knirscht der Mechanismus an einigen Stellen.

Mitte Mai erklärten die Oberhäupter des Gebiets Archangelsk und des benachbarten »Autonomen Kreises der Nenzen« die Absicht, die beiden Regionen vollständig zu verschmelzen. Mit anderen Worten: die seit 1929 bestehende Autonomie des Nenzen-Gebiets innerhalb des Gebiets Archangelsk zu beenden. Aber sie hatten die Rechnung ohne das indigene Volk der Nenzen gemacht. Die Hälfte der Bevölkerung des kleinen arktischen Kreises unterschrie...