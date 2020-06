Schlag gegen die Wissenschaft

Einigen Unmut an den Universitäten in den Vereinigten Staaten hat die am 1. Juni in Kraft getretene Anordnung von US-Präsident Donald Trump ausgelöst, bestimmten chinesischen Studierenden sowie Wissenschaftlern die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern. Sie betrifft laut Auskunft von Experten prinzipiell alle, die von der chinesischen Regierung oder vom chinesischen Militär Geld erhalten und an US-Universitäten einen höheren Abschluss machen oder forschen wollen. Die Begründung der US-Administration: Sie könnten spionieren. Belege dafür, wie üblich: keine. Von den 360.000 Chinesen, die zur Zeit in den USA studieren, dürfte rund ein Prozent betroffen sein. Laut aktuellem Stand sollen sie zwar nicht abgeschoben werden, doch ist unklar, ob sie nach einem Heimatbesuch wieder einreisen dürfen. Und wenn ihre Visa abgelaufen sind, bleiben ihre Plätze leer.

