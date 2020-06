Querdenken auf der Autobahn

Für das kommende Wochenende sind wieder Veranstaltungen mit 50.000 Teilnehmern angemeldet, doch deutet alles darauf hin, dass die »Coronademos« in Stuttgart erneut deutlich kleiner ausfallen werden. Nachdem noch Mitte Mai rund 10.000 Menschen auf eine Kundgebung der Initiative »Querdenken 711« in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gepilgert waren, geht die Resonanz seither stetig zurück. Initiiert hatte die Veranstaltungen der IT-Unternehmer Michael Ballweg im April, nach eigenen Angaben, um gegen Einschränkungen zu protestieren, die mit der Coronaverordnung des Landes einhergehen (jW berichtete).

Die Anzahl der Teilnehmer an den Aktionen nahm schnell zu. Genauso schnell allerdings geriet die Initiative in Verruf – unter anderem, weil lokale Neonazis, Politclowns und AfD-Funktionäre unübersehbar Präsenz zeigten. Da die Stadtverwaltung die Auflagen zwischenzeitlich verschärfte, sank die Teilnehmerzahl zunächst auf etwa 5.000. Am vergangenen Samst...