Protest gegen geplantes »Calmeyer-Haus«

Das niedersächsische Osnabrück will ein 2023 zu eröffnendes Friedensmuseum nach einem Sohn der Stadt benennen: Hans-Georg Calmeyer. Der Plan veranlasste rund 250 prominente Niederländer dazu, am Donnerstag eine Protestnote an Bundeskanzlerin Merkel zu richten. Der 1972 verstorbene Calmeyer entschied nämlich während der deutschen Besatzung in den Niederlanden, wer Jude ist und wer nicht.

Der Jurist war von 1941 bis 1945 im Reichskommissariat für die besetzten niederländischen Gebiete in Den Haag tätig, welches Arthur Seyß-Inquart unterstand. Ab Januar 1941 mussten sich alle Niederländer, die mindestens eine jüdische Oma oder einen jüdischen Opa hatten, im Reichskommissariat registrieren lassen. Aufgrund des Stammbaums wurde dann entschieden, wer als Jüdin oder Jude zu gelten hat. Als Leiter der »Entscheidungsstelle« hatte Calmeyer die Aufgabe, in Zweifelsfällen festzustellen, ob genügend »arisches Blut« in den Adern der Betroffenen floss. Er entschied, wer...