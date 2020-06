Re: Russlands Cowboys

Im Frühjahr treiben russische Cowboys an der Grenze zu Weißrussland über 500.000 Black-Angus-Rinder vor sich her – eine der größten Herden weltweit. Sie gehört den Brüdern Linnik. In einer eigenen Akademie wird der Nachwuchs ausgebildet – von US-Cowboys, die ihre Erfahrung an russische Berufsanfänger weitergeben. D 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Die Hölle

Auf das Familienglück des erfolgreichen Hoteliers Paul und seiner schönen Frau Nelly fallen dunkle Schatten. Paul glaubt, dass Nelly ihn betrügt. Und er spioniert ihr nach. Für Nelly beginnt ein Martyrium, und Paul schreckt schließlich selbst vor Mordplänen nicht zurück. F 1994. Regie: C...