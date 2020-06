Luzifers Hammer

»Habt ihr das von Steve gehört?« raunte man sich in der hiesigen Muckerszene zu, mit diesem leicht süffisanten Grinsen, das jeden trifft, der sich eine Blöße gibt. »Auf dem Releasekonzert vom neuen Pippi-Nucket-Album sollte er für die Bassistin einspringen, auf der Bühne hat er dann das große Flattern gekriegt, Stagefright, und die ganze Party geschmissen. Wusste ich gar nicht, dass der so ein Weichei ist …« Wir sahen uns überrascht an und riefen im Chor: »Steeeve?«

Ausgerechnet. Der Mann ist ein altes Rock ’n’ Roll-Schlachtross, fischt seit mehr als drei Jahrzehnten in den tiefen Gewässern, hat in etwa einem Dutzend Bands herumgepolkt und -gedullert, als Punk für ein paar Pullen Bier in besetzten Häusern gespielt, für Luft und viel Liebe auf lausigen Clubbühnen den niedersächsischen Sleazer gegeben und sich sogar in gemeinen Thrashbands mustergültig einen runtergehäckselt. Steve hält den Laden zusammen, das ist seine Aufgabe. Kneifen passt überhaupt nich...