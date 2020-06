»Kinder werden so gut wie nie gefragt«

Die Linke fordert mehr Freiräume für Kinder und Jugendliche. Wie werten Sie den Umgang mit der jungen Generation in der Coronakrise?

In welchem Ausmaß Kinder wirklich Überträger des Virus sind, ist umstritten. Vier Fachgesellschaften, darunter der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, haben kürzlich in Frage gestellt, ob die Schließungen von Schulen und Kitas in der Form überhaupt sinnvoll waren. Dennoch sollen sie teilweise weiterhin geschlossen bleiben oder nur zeitlich beschränkt und unter Auflagen öffnen. Das Schließen sämtlicher Räume für Kinder und Jugendliche führte dazu, dass sie quasi nur noch zu Hause waren. Auch weitere Maßnahmen, wie etwa gesperrte Kinderspielplätze, geschlossene Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen oder die Einstellung von ambulanten Hilfen, dürften nur wenig zur Eindämmung der Pandemie beigetragen haben. Die als Begründung herbeizitierten sogenannten »Coronapartys« – aus meiner Sicht eher ein Medienphänom...