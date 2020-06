Die kürzeste Definition von Fansein

Zum Thema Meisterschaft wurde bereits so ziemlich alles gesagt. Die Bayern geben auch keine Gelegenheit für Zweifel. Gegen Düsseldorf gewann man am Wochenende mit 5:0, die achte Meisterschaft in Folge dürfte ihnen kaum noch zu nehmen sein. Robert Lewandowski schießt ein Tor nach dem andren: 29 schon in 27 Spielen. Der BVB musste gegen den Tabellenletzten Paderborn ran, für den der Abstieg ähnlich sicher ist wie die Schale für die Münchner. Bis zur Pause konnte man das 0:0 halten, doch dann drehten die Dortmunder auf. Am Ende stand es 6:1. Jadon Sancho, der mit 17 Toren und 17 Vorlagen in der Scorerliste sogar noch knapp vor Lewandowski liegt, schoss bei seiner Rückkehr in die Startelf drei Tore.

Beim Jubeln zeigte Sancho ein Shirt mit der Aufschrift »Justice for George Floyd«. Floyd wurde von Polizisten in der US-Metropole Minneapolis getötet, weil ein Ladenbesitzer ihn verdächtigt hatte, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Seit Tagen brennen nun die Innenbe...