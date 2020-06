Übel verdriftet

Das mit Forschungsgerät und wissenschaftsinteressierten Menschen aus 20 Ländern geradezu überladene Forschungsschiff »Polarstern« befindet sich für ein Jahr in der Arktis, um die Drift des Polareises zu erforschen – ohne eigenen Antrieb, aber angedockt an einer Eisscholle. Dank Eisbrecher werden auf der Expedition mit dem schönen Namen »Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate« (Mosaic) alle zwei Monate die Wissenschaftler ausgewechselt. Nun galten aber wegen Corona quasi über Nacht jede Menge Ausnahmezustände mit Grenzschließungen. Das verzögerte diesen Austausch.

Die »Polarstern« wird vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung betrieben. Die »Mammutexpedition« kostet 140 Millionen Euro, die Hälfte übernimmt die Bundesrepublik. Laut AWI »überwintert die ›Polarstern‹ in einer Region, die in der Polarnacht nahezu unerreichbar ist. Allein die Naturgewalt der Eisdrift bietet den Forschern diese einm...