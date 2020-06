Erhitzte Gemüter des Tages: Deutsche G-7-Versteher

Was macht man mit einer Nation, die Krieg führt, Massenmörder unterstützt und jeden Tag Fake News verbreitet? Man lädt sie nicht an den G-7-Tisch, findet Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der konservativen EVP im Europäischen Parlament. Moment: Fordert der verhinderte EU-Kommissionspräsident und CSU-Mann wirklich, die USA aus dem Club der führenden westlichen Industriestaaten zu schmeißen? Natürlich nicht, denn in der am Sonntag bei Bild veröffentlichten Aufzählung geht es (wie sollte es auch anders sein) um Russland – genauer um die Ukraine, um Assad in Syrien und um ...